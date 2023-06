De Ramalde ao Cerco do Porto, várias zonas da cidade sentiram quase de imediato a presença de toxicodependentes após a musculada operação da PSP na Pasteleira Nova, a 20 de abril, que levou à detenção de "Crilim", um dos principais elementos do narcotráfico no "supermercado" de heroína e cocaína da zona Norte do país.