Youtuber Nuno Agonia junta-se à GNR no combate ao cyberbullying

A dias de começar o ano letivo, o youtuber português Nuno Agonia juntou-se à Guarda Nacional Republicana (GNR) na campanha nacional de sensibilização "A Vida Não É Um Jogo" de combate ao cyberbullying.

Num vídeo onde surgem sentados lado a lado, publicado no canal do youtuber, o major Ricardo Guimarães da Silva sublinha que aquilo que é feito no digital tem consequências na vida real e, por isso, pede aos progenitores "que não tenham pudor" em acompanhar aquilo que os filhos fazem no meio digital: "Os pais não sabem se os filhos estão a praticar cyberbullying ou se estão a ser alvo de cyberbullying".

Na campanha "A Vida Não É Um Jogo", o major da GNR destaca que no último ano letivo (2021/2022) foram realizadas mais de 32 mil ações dirigidas a quase 700 mil alunos e apela a que as pessoas se sintam à vontade para falar com a Guarda em caso de necessidade.

"Estes 400 militares das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário têm formação específica. Não é qualquer pessoa que trabalha com crianças e idosos diariamente e consegue ter não só esta aptidão, mas calma e discernimento, para chegar a casa e ter também crianças e idosos. São militares que dão o lado profissional e pessoal para ajudar", refere, sublinhando igualmente o papel da comunidade na deteção do problema.

"O amigo tem um papel fundamental porque, muitas das vezes, é o primeiro a saber da situação", acrescenta.

Nuno Agonia é conhecido pelos seus tutoriais e "unboxings" sobre tecnologia. O antigo informático de gestão hospitalar tem 43 anos e é, atualmente, um dos youtubers mais influentes do país, com 1,54 milhões de subscritores.

Nas redes sociais, o youtuber natural da Póvoa de Varzim contou que aceitou participar na campanha por se tratar de uma "mensagem importante". "Em toda a caminhada que tenho feito neste mundo de redes sociais, percebi rapidamente que o sucesso que eu possa ter só fará sentido se eu conseguir ajudar, de alguma forma, os milhares de pessoas que me assistem", afirmou.

Já a GNR justificou a escolha pelo influenciador "por ser o youtuber com o maior canal em Portugal na área da tecnologia, com mais de 1,5 milhões de seguidores, pretendendo desta forma chegar ao maior número de jovens."