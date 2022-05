O que se sabe das vítimas mortais do acidente com autocarro na Mealhada

A vida de três pessoas foi interrompida brutalmente esta manhã de sábado, na A1, na zona da Mealhada. O motorista do autocarro e dois peregrinos a caminho de Fátima morreram num acidente de viação, provavelmente causado pelo rebentamento de um pneu.

O acidente, cerca das 9.20 horas da manhã deste sábado, causou três mortos e 33 feridos. Entre as três vítimas mortais do acidente estão dois homens e uma mulher.

Alberto Soares, de cerca de 70 anos, também morreu no acidente Foto: DR

Um dos mortos é o motorista do autocarro, António Araújo. Tinha cerca de 60 anos e era proprietário da empresa de autocarros Roda do Rei, com dois autocarros, ambos na excursão. Na viagem seguia ainda um outro pesado de passageiros, subcontratado a uma empresa de Arco de Baúlhe.

A outra vítima mortal do sexo masculino, Alberto Soares, de cerca de 70 anos, ia na frente do autocarro porque costumava enjoar nas viagens. Residia em Figueiredo, localidade vimaranense de onde saiu a excursão a Fátima, que se realiza desde 2003, sem qualquer incidente até este sábado.

Emília Castro tinha saído do trabalho às 6 da manhã e foi direta para a excursão Foto: DR

A outra vítima mortal foi identificada como Emília Castro. Tinha saído do trabalho, na têxtil Somelos, em Ronfe, às 6 horas da manhã e seguiu diretamente para a viagem a Fátima. Casada com um Bombeiro das Taipas, tinha cerca de 50 anos e deixa três filhos, um deles menor.

Emília Castro era catequista e geria o coro de Figueiredo. Esta noite ia orientar o ensaio do grupo coral para as comunhões, em junho. Seguia na frente do autocarro para rezar o terço ao microfone durante a viagem.

Os passageiros dos outros dois autocarros regressaram entretanto a Guimarães.