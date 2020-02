Duas empresas fecham e lançam mais de 100 pessoas no desemprego

Hoje às 12:17 Facebook

As empresas "Indústria de Calçado Catalá" e "Jomica", de Oliveira de Azeméis, anunciaram nesta sexta-feira o seu encerramento, colocando um total de 110 trabalhadores no desemprego, denunciou o BE, em comunicado.

"A administração informou os trabalhadores que as empresas encerravam a partir de hoje. Mas que só para a semana é que podiam passar a documentação para os trabalhadores terem acesso ao fundo de desemprego", explica o comunicado dos bloquistas, lembrando que as unidades pertencem ao mesmo proprietário e estão sediadas na Zona Industrial de Oliveira de Azeméis.

"Esta informação deixou os trabalhadores bastante alarmados, temendo pelo seu futuro e dos seus familiares. Esta situação é estranha, já que segundo apuramos, estas empresas tem em mãos uma encomenda de cerca 14 mil pares de sapatos para o estrangeiro", continua o Bloco.

O BE exige ao Governo "medidas de carácter urgente para minimizar as sequelas deste despedimento, tanto para os trabalhadores, como os seus familiares".