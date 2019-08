Salomé Filipe Hoje às 16:26 Facebook

Um homem, com cerca de 80 anos, morreu, na manhã desta sexta-feira, em Oliveira do Bairro, depois de alegadamente ter sido picado por vespas asiáticas, em vários locais do corpo.

O acidente aconteceu na rua dos Colégios, em casa da vítima, pelas 10 horas. Apesar da intervenção dos bombeiros, o homem não resistiu às picadas, acabando por morrer no local.