Primeiras infetadas com Covid-19 em Ovar já estão em casa

As duas primeiras doentes infetadas com Covid-19 em Ovar, uma jovem de 17 anos e a mãe, receberam, esta quinta-feira, alta do hospital do Hospital de S. João. Prosseguem a recuperação no domicílio.

Desde a chegada a casa, em Ovar, a jovem, estudante da Escola Secundária da Feira, tem estado a interagir com os amigos mais próximos através do Facebook, onde tem recebido dezenas de mensagens de apoio e de congratulações pelo regresso.

Familiares e professores da escola da Feira mostram-se satisfeitos pela recuperação da jovem, que chegou a dar entrada três vezes na Urgência do Hospital S. Sebastião, na Feira, e só da última foi coloada em isolamento. Esteve em estado considerado grave.

A mãe da jovem recebeu igualmente alta hospitalar e está em casa em recuperação. E o professor, diretor de turma da estudante, que também foi infetado, encontra-se a recuperar bem, também em casa.