Menino de 14 anos com Covid-19 morreu devido a meningite

O jovem de 14 anos com Covid-19, que faleceu no domingo no hospital da Feira, foi vítima de uma meningite, segundo familiares, após os resultados da autópsia.

Embora não tenham sido divulgados ainda dados oficiais, uma familiar da vítima garantiu ao JN que a família já tem o resultado da autópsia e que Vítor Godinho foi vítima de uma meningite, o que poderá também explicar as lesões que tinha na pele.

O jovem de 14 anos deu entrada, no sábado de manhã, nas urgências do Hospital S. Sebastião com febre e uma infeção grave. Acabou por falecer aí na madrugada de domingo. O seu estado de saúde evoluiu de forma galopante até entrar em choque séptico, que provocou a falência dos órgãos.

Embora não tivesse pneumonia, por ter febre e por ser natural de Ovar - território onde está declarado o estado de calamidade por haver transmissão comunitária do novo coronavírus -, os médicos fizeram o teste à Covid-19, que deu positivo. Mas a autópsia revela agora que o novo coronavírus não terá sido a causa da morte do jovem. Recorde-se que Vítor tinha começado a apresentar lesões cutâneas no início do ano e tinha-lhe sido diagnosticada uma psoríase.

O funeral acontece esta terça-feira, mas no interior da capela deverá permanecer apenas a família mais próxima - o jovem tinha três irmãs e um irmão. Por ter sido diagnosticado com Covid-19, todos os familiares que estiveram em contacto com Vítor nos últimos dias e, segundo o presidente da Junta de Maceda, Miguel Silva, "a lista é extensa", estão a ser testados no concelho.