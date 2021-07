Família procura mecânico desaparecido em Fafe

Carlos Rui Abreu e Delfim Machado Hoje às 23:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 37 anos, de Fafe, está desaparecido desde as 22 horas de segunda-feira. O carro apareceu junto à barragem da Queimadela, onde esta terça-feira decorreram buscas da GNR.

As buscas serão retomadas na quarta-feira, com participação dos Bombeiros Voluntários de Fafe e equipas de mergulhadores das corporações de bombeiros do Distrito de Braga, junto à barragem. O objetivo é encontrar pistas sobre o paradeiro de Hélder Carvalho, solteiro, mecânico de profissão, cujos apelos a família multiplicou.

O homem foi visto pela última vez às 22 horas de segunda-feira e o paradeiro permanece incerto mais de 24 horas depois. O carro, um Peugeot branco, apareceu estacionado junto à barragem da Queimadela.

Esta tarde, vários militares da GNR realizaram uma operação de buscas com apoio da equipa cinotécnica. Pelo que foi possível apurar, os documentos e o telemóvel do homem ainda não foram encontrados.