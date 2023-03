Alunos aflitos com preço das viagens Guimarães-Braga

Bilhetes dos autocarros triplicaram este mês. Alternativa da universidade não serve para todos.

Os estudantes residentes em Guimarães que frequentam o Ensino Superior em Braga estão entre os mais afetados pelo aumento do preço da viagem entre as duas cidades, no percurso via autoestrada com passagem pelos campi. Um bilhete de ida e volta custava, até dezembro último, 2,20 euros, e no início deste mês passou para 3,95 euros, só num sentido. A Autoridade Intermunicipal de Transportes do Cávado afirma que as tarifas resultam da aplicação das diretivas da entidade reguladora, que anualmente procede à determinação da taxa de atualização tarifária. A única alternativa são os autocarros da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), mas não servem a todos os alunos.

Até ao final de 2022, os estudantes que viajavam entre Guimarães e Braga usavam os autocarros da Transdev, que cobrava pela viagem o mesmo que a AAUM, que também tem autocarros a fazer o trajeto: 1,60 euros, numa só direção, ou 2,20 euros, para ida e volta. Em janeiro, entrou em funcionamento, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Cávado, uma nova concessão (Cávado Mobilidade), operada pelo consórcio Transdev, AVIC e AV Minho. No arranque, o valor dos bilhetes baixou para um euro em cada direção, contudo, no início deste mês, uma nova alteração colocou o preço em 3,95 euros, só ida.