D. Afonso Henriques vai ter uma estátua em Espanha

Uma estátua de Afonso Henriques com cerca de 4,2 metros que repousará em cima de um plinto de 1,8 metros vai ser inaugurada na cidade portuguesa de Zamora, onde o primeiro rei de Portugal se armou cavaleiro, em 1125. A escultura está a ser preparada em Guimarães.

A Grã Ordem Afonsina promove a instalação do monumento, nos próximos dias 29 e 30 de abril. A inauguração será integrada num evento organizado em parceria com a Fundação Rei Afonso Henriques, com sede partilhada entre Zamora e Bragança e a Sociedade Histórica da Independência de Portugal, com o apoio do Ajuntamento de Zamora e da Câmara Municipal de Guimarães. A obra é da autoria do escultor Dinis Ribeiro e assentará num plinto desenhado pelo arquiteto Abel Cardoso.

A escultura do primeiro rei terá uma altura de seis metros e será constituída por dois elementos: a figuração de um jovem Afonso Henriques com cerca de 4,2 metros que repousará em cima de um plinto de 1,8 metros. No total a estrutura pesará aproximadamente 15 toneladas.