Mulher salva pela GNR após vizinho pegar fogo à casa

Uma mulher, de 64 anos, foi retirada de um incêndio que lavrava na sua habitação, pela GNR da Póvoa de Lanhoso, na última madrugada, em Arosa, no concelho de Guimarães.

Na sequência do sucedido, Guarda informa que deteve um homem de 61 anos, pelo crime de incêndio em habitação. Trata-se de um vizinho que terá sido detido logo após a primeira intervenção das autoridades e dos elementos dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, a primeira corporação no local.

Ao chegar ao local, os militares da GNR encontraram o primeiro andar da moradia de dois pisos em chamas. Perante a informação de que estava uma mulher no rés-do-chão da casa, os Guardas trataram de a retirar. A sexagenária foi encontrada a dormir e não se tinha apercebido do que estava a suceder. Os agentes da autoridade conseguiram ainda retirar as botijas de gás, antes do fogo consumir o piso superior da habitação.

Ao que o JN apurou, junto de moradores próximos, a motivação do incendiário estará relacionada com disputas familiares. O homem terá ateado o fogo, mesmo sabendo da presença de uma pessoa na casa. Segundo informação dos Bombeiros de Guimarães, o primeiro andar da moradia terá ficado completamente destruído pelo fogo e pelo desabamento do telhado, já o piso térreo só sofreu danos ligeiros pela água e deve continuar habitável.

A freguesia de Arosa situa-se na fronteira entre os concelhos de Guimarães e da Póvoa de Lanhoso, pelo que os voluntários lanhosenses foram a primeira corporação a chegar ao incêndio, com uma viatura e três elementos. Juntaram-se depois ao combate às chamas, seis operacionais dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, apoiados por três viaturas. O alerta para o fogo foi dado por volta da 1 hora e foi considerado extinto às 3.30 horas.

O arguido foi apresentado ao juiz de instrução criminal, no Tribunal de Guimarães que irá fixar as medidas cautelares.