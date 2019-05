Bombeiros procuram homem desaparecido na barragem do Ermal

Sandra Freitas Hoje às 12:09 Facebook

Uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho está à procura de um homem, na barragem do Ermal, em Vieira do Minho, dado como desaparecido na noite de ontem.

De acordo com o comandante da corporação, Ricardo Dias, o alerta foi dado terça-feira à noite, pelas 21 horas, por familiares da vítima. Os bombeiros iniciaram de imediato as buscas, com ajuda da GNR e Proteção Civil, e suspenderam os trabalhos pelas 23 horas.

Esta quarta-feira de manhã, pelas 6 horas, reiniciaram as buscas, mas até a esta hora, o corpo do homem, na casa dos 40 anos, ainda não foi localizado.

Também participam nas operações, além dos Voluntários de Vieira do Minho, elementos dos bombeiros de Vizela, Famalicenses, Taipas e Amares.

De acordo com fonte da GNR de Braga, a mulher da vítima foi a primeira a dar conta do desaparecimento do marido, pelas 17 horas. As buscas iniciaram-se, assim que outros familiares encontraram o carro do visado junto à barragem do Ermal.

Segundo o JN apurou, o homem sofre de depressão.