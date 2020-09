Centro Social de S. Cosme com 43 casos positivos de covid-19

Alexandra Lopes Hoje às 18:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Há 26 utentes e 17 profissionais infetados com covid-19 no Centro Social e Paroquial de S. Cosme, em Famalicão. Dois idosos estão no hospital, em observação.

O surto foi confirmado esta quarta-feira, com os resultados do rastreio realizado aos funcionários da instituição e aos utentes do lar de idosos.

De acordo com a diretora do lar e do centro de dia, Isabel Jardim, os testes foram realizados depois de alguns utentes terem "sintomas ligeiros". "Queixavam-se de dores musculares, náuseas e, em conjunto com a Saúde Pública, decidiu-se fazer o rastreio", explicou. Os resultados revelaram que dos 55 profissionais do lar 17 estão infetados com covid-19, assim como 26 dos 30 idosos que lá residem.

Entretanto, segundo a responsável, os utentes que testaram negativo foram transferidos para um edifício autónomo da instituição, onde estava previsto que funcionasse o centro de dia, que ainda não abriu postas. As equipas de apoio domiciliário testaram negativo pelo que continuam a fazer apoio de retaguarda aos utentes.

Isabel Jardim nota que o centro social estava a trabalhar com "equipas espelho" pelo que, para já, os recursos humanos da instituição conseguem dar resposta às necessidades.

A instituição dispõe ainda de creche mas, segundo a diretora, não há contacto com os idosos. "A entrada é autónoma e os circuitos são autónomos mas, por uma questão de precaução, informamos os pais e, hoje e amanhã, está encerrada", adiantou.