Obras do centro de Famalicão poderão não ficar prontas no prazo previsto

As obras de renovação do centro da cidade de Famalicão poderão não ficar prontas dentro do prazo estipulado. A última prorrogação apontava a conclusão da empreitada até 31 de julho, mas, a três dias da data limite, o presidente de Câmara de Famalicão aponta que isso poderá não acontecer.

"Neste momento não há nenhum pedido de prorrogação de prazo mas será difícil terminar até domingo", apontou Mário Passos, quando questionado sobre o assunto.

O autarca explicou que, depois do prazo terminado, vai analisar o que ficou e o que não ficou concluído para fazer "uma análise jurídica" e perceber se podem ser pedidas responsabilidades.

O prazo para conclusão da empreitada já foi adiado três vezes, a última em junho, por causa do edifício que está a ser construído na Praça D. Maria II. De resto, em abril, um "erro técnico" na construção da pala do mesmo edifício já tinha sido um motivo evocado para o construtor pedir mais tempo para terminar a obra.

A renovação do centro da cidade deveria ter ficado concluída no final do ano passado. Além da derrapagem no prazo, os custos subiram. Foi contratada por 7,6 milhões de euros, mas já foi somado mais um milhão.