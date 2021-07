Bragança: chega-se mais depressa a Madrid do que a Lisboa

Glória Lopes Hoje às 07:45 Facebook

Cidade está a pouco mais de duas horas da capital espanhola devido ao comboio rápido que a partir de hoje pára em Sanábria.

Bragança passa, a partir de hoje, a estar mais próxima da capital espanhola do que de Lisboa, com a realização das primeiras viagens regulares do AVE (comboio de alta velocidade) que para na estação espanhola de Otero de Sanábria, a cerca de 40 quilómetros de Bragança. A distância entre a cidade transmontana e a capital portuguesa é de cinco horas de automóvel e seis de autocarro (não há comboio), mais do dobro da viagem e do preço em alta velocidade até Madrid (ver infografia).

Dobro do tempo e do custo