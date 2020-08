Incêndio às portas de Mirandela

Fernando Pires Hoje às 13:43 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta quinta-feira de manhã, cerca das 11.20 horas, numa zona de mato próxima da Estrada Nacional 15, à entrada de Mirandela, junto ao nó de acesso à A4 (Oeste).

Rapidamente as chamas chegaram perto da estrada, onde há uma estação de serviço que tem um posto de combustíveis, mas a pronta intervenção de uma equipa de bombeiros levou à extinção do incêndio nas imediações.

Ainda não são conhecidas as causas que levaram à ignição deste incêndio

Para o teatro de operações, foram mobilizados 77 operacionais com o apoio de 18 viaturas e ainda quatro meios aéreos, que ainda continuam no terreno, dado que o vento fez com que as chamas se propagassem para o outro lado da estrada. Ainda assim, tudo aponta para que o incêndio esteja já controlado.

Entretanto, a Estrada Nacional 15 foi cortada ao trânsito entre o nó da A4 e a cidade mirandelense, nos dois sentidos, pela PSP.