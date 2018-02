Hoje às 08:11 Facebook

Uma pessoa morreu na sequência de um despiste de um trator agrícola na localidade de Remondes, concelho de Mogadouro, distrito de Bragança, ao início da madrugada de quinta-feira.

De acordo com a mesma fonte do do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança, o alerta para o acidente com o trator agrícola foi dado às 0.48 horas.

No local estiveram 16 operacionais, apoiados por cinco viaturas e um helicóptero.