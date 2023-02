Amêndoa rende quase metade do que há meia dúzia de anos

Quem produz fica a torcer para que "não venha uma geada tardia que apanhe a floração".

"Nem atrasadas, nem adiantadas. As amendoeiras estão nesta altura como deveriam estar, com a floração a fazer o percurso normal", realça Bruno Cordeiro, presidente da Cooperativa Agrícola de Produtores de Amêndoa de Trás-os-Montes e Alto Douro, que representa 1500 produtores e que tem sede em Torre de Moncorvo. Já o preço do fruto continua em queda.

"Não faltam flores para os turistas verem", embora as mais adiantadas sejam as amendoeiras tradicionais. "As variedades melhoradas e que predominam nas novas plantações ainda não começaram a florir. Talvez dentro de mais uma ou duas semanas. E ainda há outras que podem ter flores só dentro de um mês. Tudo depende das temperaturas", salienta Bruno Cordeiro.