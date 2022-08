Incêndio já destruiu 10 mil hectares de floresta na Serra da Estrela

JN/Agências Hoje às 10:24 Facebook

Cerca de 10 mil hectares arderam até hoje na Serra da Estrela, onde desde sábado lavra o incêndio que começou na Covilhã, segundo o sistema de vigilância europeu Copernicus.

De acordo com a informação disponível no Copernicus, até quarta-feira tinham ardido 9.532 hectares na região da Serra da Estrela.

Na terça-feira, o vice-presidente da Câmara da Covilhã tinha dito que o incêndio que deflagrou no sábado em Garrocho (Covilhã) já tinha consumido cerca de três mil hectares de floresta e mato no concelho.

Segundo a informação provisória recolhida até hoje e disponível no 'site' do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), já arderam este ano 74.304 hectares em espaços rurais, sendo que metade são povoamentos florestais, 41% representa área ardida de mato e 9% área agrícola.

No total, segundo a mesma fonte, este ano já foram registadas 8.184 ocorrências.

No início da semana, o último relatório do ICNF, que não incluía o incêndio que deflagrou no sábado na Covilhã, indicava um total de 58.354 hectares de área ardida até 31 de julho