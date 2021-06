O momento em que o bebé Noah se juntou ao pai

JN Hoje às 00:19 Facebook

A primeira fotografia de Noah mostra o bebé de dois anos depois de ter sido encontrado em Proença-a-Velha.

O menino, de dois anos, foi visto pela última vez por volta das 8h30 de quarta-feira.

Trinta e seis horas depois, Noah foi encontrado com vida na zona das buscas. A imagem do menino no colo do pai e enrolado num pano foi tirada após o bebé ter sido encontrado.

A criança estava nua, a cerca de quatro quilómetros de casa, mas terá percorrido "cerca de dez", segundo os bombeiros.

A criança foi levada para o hospital de Castelo Branco como prevenção, onde se encontra neste momento "a ser sujeito a uma avaliação médica".