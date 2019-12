Marisa Rodrigues Hoje às 15:06 Facebook

Um homem, de 34 anos, desapareceu na terça-feira, em Aljezur, no Algarve. As autoridades estão a efetuar buscas.

Filipe Casinha terá telefonado a um familiar a avisar que caiu enquanto apanhava pinhas. O familiar alertou as autoridades e as buscas foram iniciadas no próprio dia, tendo sido retomadas na manhã desta quarta-feira.

As buscas estão a ser feitas pela GNR e pelos Bombeiros Voluntários de Aljezur.