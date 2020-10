Catorze infetados entre equipas da Fórmula 1 que estiveram em Portimão

Marisa Rodrigues Hoje às 14:38 Facebook

Foram detetados 14 casos positivos de covid-19 entre membros de equipas de Fórmula 1, que estiveram em Portimão, para o Grande Prémio de Portugal.

A informação foi adiantada pela delegada regional de Saúde, Ana Cristina Guerreiro, na conferência de imprensa de balanço da situação epidemiológica no Algarve, esta sexta-feira. Os novos infetados, todos estrangeiros, são "membros de equipas que vieram trabalhar para a Fórmula 1", detalhou a responsável, dando conta de que todas eles ficaram em isolamento, depois de terem testado positivo. No total, foram feitos mais de três mil testes às equipas envolvidas na Fórmula 1.

A maioria dos casos foi detetada pelas equipas de testagem "que faziam parte do plano de contingência do evento", instaladas no Autódromo do Algarve, mas houve "outros que, devido à sintomatologia, recorreram aos serviços de saúde". Estas infeções foram detetadas entre 20 e 29 de outubro.

"Não há casos conhecidos entre o público, para já. Se isso acontecer, temos forma de rastrear os contactos próximos porque foi pedido à organização que ficasse com a identidade das pessoas nos lugares da bancada", disse ainda, admitindo que "o que pode fugir ao controlo será a bancada e 1 e 2, onde se verificou que o público saiu dos seus lugares". Esta alteração de lugares "não funcionou muito bem porque o plano foi feito com bilhetes numerados, mas as pessoas saíram dos seus lugares para outros mais acima para terem uma melhor visibilidade", apontou Ana Cristina Guerreiro, constatando que, embora solicitassem a correta colocação das máscaras, os vigilantes "eram pouco firmes e exigentes na questão dos lugares". "Devia ter havido um maior rigor", alertou a delegada regional de Saúde.

15 jogadores do Portimonense infetados

Ana Cristina Guerreiro deu ainda conta, na mesma conferência de imprensa, de que 15 jogadores do Portimonense acusaram positivo. A infeção de dois dos atletas já era conhecida antes da viagem do clube à Madeira para o jogo do passado dia 17, sendo que, por essa razão, ficaram em terra. Mas, no regresso a Portimão, outros 13 testaram positivo. Agora, toda a equipa está em isolamento. Trata-se de uma "situação complexa", que obrigará as autoridades de saúde a contactarem a companhia aérea em que o plantel se deslocou, de forma a contactar os passageiros que seguiam nos aviões.