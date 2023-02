Amendoeiras em flor: "Espero que o negócio desperte e o tempo ajude"

Comerciantes confiam no êxito da época. Fumeiro, amêndoas, vinho e pão são produtos mais procurados.

O aroma do fumeiro exalado da banca de Júlia Brás, no centro da cidade de Vila Nova de Foz Côa, faz aproximar o visitante. "É tudo feito por nós, à moda antiga e com muita qualidade", diz-lhe. Os olhos dele passeiam-se de um lado para o outro, pousados nas alheiras, nos chouriços, nos salpicões e nos butelos, entre outros enchidos, bem como nos queijos de cabra e ovelha, antes de escolher e mandar pesar.

É o início do negócio em três fins de semana de festa da amendoeira em flor, que se esperam bem-sucedidos tanto na banca de rua como na loja que tem na cidade. A expectativa é de que "vai correr pelo melhor", mesmo que "já não sejam bem assim" aqueles dizeres de que "se for para comer vende-se sempre".