Embarcação com quatro pescadores desaparecida na zona da Nazaré

Um barco de pesca com quatro pescadores esta desaparecido desde a manhã de sexta-feira na zona da Nazaré, confirmou ao JN o comandante da Capitania do Porto da Nazaré, Mário Figueiredo.

A embarcação "Letícia Clara", pertencente a um armador de Vila do Conde, saiu por volta da meia-noite desta sexta-feira do porto da Nazaré, onde deveria ter regressado a meio da manhã. O último contacto foi estabelecido cerca das oito horas, entre o armador e o mestre, que o informou que se encontravam a pescar na zona de Pedrogão, onde o barco com 13,5 metros costuma operar.

A bordo do "Letícia Clara" estão quatro homens - o mestre, de nacionalidade portuguesa, de 42 anos, residente em Vila do Conde, e três pescadores de nacionalidades indonésia (dois) e marroquina.

O comandante da Capitania do Porto da Nazaré disse ao JN que o alerta do armador foi recebido na Capitania da Nazaré às 14.15 horas e que para as buscas seguiram três embarcações das Capitanias da Nazaré, Figueira da Foz e Setúbal, às quais se juntaram elementos da Polícia Marítima e da GNR, que estão a patrulhar a zona das praias.

Um avião da Força Aérea vai complementar a operação de socorro.