Fortes chuvas causam inundações em Lisboa

Cerca de 120 ocorrências relacionadas com inundações foram registadas esta segunda-feira à noite na cidade Lisboa.

"A situação está mais calma, mas tivemos no pico cerca de 120 ocorrências", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores da cidade. Tiago Lopes, pelas 23.10 horas.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, os operacionais ainda estão a "tentar a escoar as águas", realçando que há também "inundações em várias lojas da baixa".

"Atualmente, há algumas [ocorrências] que ainda preocupam, nomeadamente o túnel da Avenida João XXI, que está cortado. (...) Temos uma situação na rua da Prata que, se calhar, vamos ter de a cortar [ao trânsito], mas ainda estamos a fazer a avaliação", indicou Tiago Lopes.

A Rua das Pretas, junto à Avenida da Liberdade, foi uma das artérias que inundada esta segunda-feira à noite devido a uma forte carga de água que coincidiu com a maré cheia do rio Tejo.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Lisboa e as equipas de limpeza da Junta de Freguesia de Santo António e da Câmara. No entanto, a dimensão dos estragos ainda não é conhecida.

Para o presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Vasco Morgado, este incidente vem mostrar, mais uma vez, a "falta que o Plano Geral de Drenagem de Lisboa faz". A zona é frequentemente afetada por inundações.

No entanto, as obras para capacitar a cidade contra o impacto das alterações climáticas, nomeadamente a redução dos problemas de cheias e inundações na capital vão começar em janeiro. "Uma obra que tem como "pai" o Engenheiro Carmona Rodrigues, em 2004, vê finalmente a sua execução marcada com uma data de início, por coincidência também por outro engenheiro, Carlos Moedas", nota o autarca.

A obra deverá estar concluída em 2025 e representa um dos maiores investimentos da autarquia: 250 milhões de euros.