Vigília em Lisboa marcou início de semana em defesa do clima

Pelo menos uma centena de pessoas pôs os pés ao caminho em nome de uma luta que é global, numa marcha noturna, sexta-feira, em Lisboa, que marcou o arranque da Semana Global pelo Clima. Dia 27 é dia de greve climática em vários países. A Greve Climática em Portugal arrancou ontem, numa marcha noturna, em Lisboa, que partiu do Príncipe Real até à Assembleia da República.

A declarar guerra ao aquecimento global, os participantes partiram do Príncipe Real até à Assembleia da República e ficaram até às 4 horas deste sábado numa vigília, que se fez de conversas com coletivos que subscrevem a luta. Na próxima semana há dezenas de iniciativas pelo país numa "caminhada" que só termina a 27, dia de greve e manifestações em mais de 25 cidades. Os ativistas exigem ao Governo medidas ambientais.

"Temos um manifesto onde fazemos muitas exigências", diz Alice Gato, 17 anos, uma das porta-vozes do movimento. Exigências que já tinham em março e em maio quando uma greve estudantil levou milhares de jovens para as ruas. Foi a resposta ao desafio da adolescente sueca Greta Thunberg de fazer frente aos políticos mundiais e lutar contra as alterações climáticas. Mas desta vez, a luta não é só dos estudantes, é de todos. A Semana Global pelo Clima acontece em 150 países.

Alice não se cansa de enumerar as exigências do manifesto. As últimas duas greves não tiveram efeito, diz, mas não vão desistir e o tema das alterações climáticas, sente, "está a ganhar mais peso". "Pedimos o encerramento das centrais a carvão e a gás, um travão em mais construções como o aeroporto do Montijo, o fim de concessões de qualquer tipo de exploração de petróleo, uma maior rede de transportes públicos, reflorestação". São tantas as medidas necessárias que Alice lhes perde a conta. "De facto, o cenário é catastrófico e é preciso mudar mentalidades e agir".

Os jovens parecem mais sensibilizados para uma matéria que, estão certos, vai custar caro a todas as gerações. Por isso é que esta greve climática diz respeito a todos, defendem. "Nos próximos dias vão acontecer cerca de 40 sessões de cinema, em espaços como as Fnac, faculdades ou escolas, com a exibição de filmes com esta mensagem". Algumas das iniciativas que vão acontecer são promovidas pelo movimento, mas também há autarquias, como a de Tomar, "que declararam a semana do clima", com atividades como recolha de lixo ou "outras formas de protesto mais artísticas".

27 de setembro é dia de greve. Uma greve que envolve mais de 40 organizações, desde o Extinction Rebellion à Climáximo. "A mobilização estudantil não está a ser fácil, mas por outro lado, esta é uma greve global, não é só para jovens, de tal forma que a Fenprof, por exemplo, vai fazer pré-aviso de greve". O objetivo é simples: travar o colapso da civilização, cortando as emissões de gases com efeito de estufa. É "pôr o assunto no mapa em Portugal".