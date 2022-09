Obras na Faculdade de Letras de Lisboa esperam licença

JN Hoje às 19:59 Facebook

Construção do novo pavilhão aguarda autorização da Câmara. Vice-reitor acredita na abertura em 2024.

As obras para a construção do novo pavilhão da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, previsto inaugurar no ano letivo 2023/2024, ainda aguardam licença da câmara, mas o vice-reitor acredita que vai ser possível abrir portas em 2024.

O objetivo desta obra é substituir o atual pavilhão que servia de apoio ao edifício principal, mas que está visivelmente degradado.

As obras para o novo pavilhão aguardam há quase um ano o licenciamento por parte da Câmara, depois de o pedido ter entrado nos serviços municipais em 29 de setembro de 2021, mas o vice-reitor disse ser "normal" esta etapa "demorar mais". "Esperamos a todo o momento a aprovação do despacho do licenciamento", explicou Vítor Leitão à agência Lusa, referindo ser preciso várias entidades pronunciarem-se para, no final, a autarquia emitir um parecer.

O vice-reitor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) espera "que seja possível ter o edifício a funcionar em 2024", data possível se o licenciamento chegar "em breve" e se "tudo correr bem" daí para a frente.

A Lusa contactou a Câmara de Lisboa para perceber se algo estava a atrasar o licenciamento, mas não obteve resposta.

"Velho" fechado

Em junho de 2021, quando foi apresentado publicamente o edifício que vai substituir o pavilhão existente e degradado, uma publicação no "site" da FLUL indicava que a construção terminaria no ano letivo 2023/2024, prazo que o vice-reitor disse agora à Lusa considerar "demasiado otimista".

O "pavilhão novo", como é conhecido na comunidade académica, servia de apoio ao edifício principal e recebia aulas de alguns cursos da faculdade e atividades dos estudantes, mas está visivelmente degradado.

A responsável pela cultura na Associação de Estudantes da FLUL, Inês Félix, explicou à Lusa que "chovia dentro das salas, o teto estava literalmente a cair, seguro por uns ferros, o chão estava partido e havia ratos e cogumelos a nascer nos cantos das salas".

Fechado em 2021, todas as aulas e atividades que eram lecionadas no "pavilhão novo" concentraram-se depois no edifício principal e na biblioteca da faculdade.