António Costa destaca "grande visão" do empresário Rui Nabeiro

O primeiro-ministro, António Costa, destacou esta terça-feira o "papel extraordinário" que o empresário Rui Nabeiro desempenhou e deixou ao país, enaltecendo a sua "grande visão" empresarial que teve a partir de Campo Maior (Portalegre).

"É um momento de grande tristeza para todos aqueles que conheceram o Comendador Rui Nabeiro, mas também para Campo Maior onde teve um papel extraordinário", disse o primeiro-ministro, que falava aos jornalistas à entrada para a Igreja Matriz de Campo Maior, onde decorre a missa de corpo presente do empresário.

"É um homem que teve uma grande visão, de uma terra que é do interior do interior conseguiu construir uma multinacional, foi sempre um homem muito comprometido com o desenvolvimento da sua terra, com uma enorme preocupação na relação que tinha com todos aqueles que trabalhavam no Grupo Delta", acrescentou António Costa.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu no domingo, aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa.