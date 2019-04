Festival do Pão de Ló de Felgueiras dá a provar doces de 12 países

Fernanda Pinto Hoje às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O cantor Miguel Gameiro é o embaixador do evento que vai na décima edição e que conta, este ano, pela primeira vez, com doces portugueses e de 12 países além de pão de ló de inúmeras variedades.

Quem visitar aquele que se assume como o "maior festival do pão de ló do país", a 13 e 14 de abril, vai poder provar o pão de ló típico de Felgueiras, mas também o do Japão, além de doces de outros 11 países.

Ao todo, serão 44 os expositores presentes no certame que, este ano, além da internacionalização, traz outras novidades. Deixa as imediações do Mosteiro de Pombeiro e instala-se num lugar mais central, a Praça Dr. Machado de Matos, à procura de mais visitantes.

Temos cerca de duas dezenas de produtores de pão de ló e queremos que cresçam

O presidente da Câmara de Felgueiras, Nuno Fonseca, espera que visitem o concelho, neste "Fim de Semana de Ramos", cerca de 40 mil pessoas. "Já no ano passado as metas foram ultrapassadas. Estou convencido que podemos ter aqui 40 mil pessoas nesse fim de semana", adianta.

Segundo o autarca, o pão de ló, "uma das maiores potências gastronómicas do concelho", traz dinâmica económica. "É uma forma de todos os produtores mostrarem o que fazem, para que isso se traduza em retorno económico para as empresas. Temos cerca de duas dezenas de produtores de pão de ló e queremos que cresçam. Só com o crescimento da economia podemos criar emprego", argumenta. O produto almeja ter Indicação Geográfica Protegida para que o consumidor saiba o que compra. Para ter maior divulgação, não só do pão de ló, mas também das cavacas e das lérias, os três doces foram candidatos às 7 Maravilhas de Portugal, referiu.

É muito bom ser embaixador de um produto que nos define enquanto povo

Em 2019, o cantor Miguel Gameiro é o embaixador do Festival do Pão de Ló de Felgueiras. "É muito bom ser embaixador de um produto que nos define enquanto povo. Estes certames servem para promover aquilo que é nosso. Cá estarei a realizar as duas coisas que mais gosto na vida: cantar e cozinhar", disse, afirmando que os segredos na cozinha passam por escolher bons produtos, boa matéria prima.

Todos os anos, neste Festival, são vendidos milhares de quilogramas de pão de ló. Só a empresa Pão de Ló Mário Ribeiro, a segunda casa mais antiga do concelho, em Margaride, vende quase uma tonelada. "Nós vendemos 800 a mil quilos, só no Festival. Mas é um produto vendável todo o ano", explica Cristina Teixeira.

A empresa, com 28 prémios, faz um pão de ló de 24 quilos "único no país", com um metro de diâmetro e em que cada fatia pesa à volta de dois quilos. "Participamos desde o primeiro ano e de ano para ano tem vindo sempre a crescer. Este ano, sendo no centro da cidade, com mais acessibilidades, acho que haverá mais adesão", acredita a produtora.

Já Carlos Gomes trará até Felgueiras o melhor da doçaria dos Açores. "Fomos convidados para representar os Açores e faz sentido divulgar a região. Como o pão de ló não é a nossa especialidade temos os bolos levedos, massa sovada e também o folar com ovos dos Açores, que é diferente", diz, antecipando um bom fim de semana de vendas.

Esta décima edição do festival contará com representantes dos concelhos de Felgueiras, Vizela, Ovar, Amarante, Alfeizerão, Castelo de Paiva, Santa Maria da Feira, Trofa, Aveiro, Lamego, Santarém, Évora, Cabeceiras de Basto, Barcelos, Arouca, Braga, Arcos de Valdevez, Vila Nova de Famalicão, assim como dos doces, chás e licores dos Açores e da Madeira.

Além dos doces portugueses haverá doces de 12 países: Espanha, Japão, Polónia, Colômbia, França, Brasil, Venezuela, Índia, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

Durante os dois dias do evento há um programa cultural, que inclui concertos e visitas guiadas ao Mosteiro de Pombeiro, uma recriação histórica sobre a "Entrega de mercê de fornecedora da Casa Real a Leonor Rosa da Silva", showcookings, um deles pelo embaixador do evento, Miguel Gameiro, que também atua em concerto. Haverá ainda espetáculos de dança para crianças e conferências.

No mesmo fim de semana decorrem no concelho os "Fins de Semana Gastronómicos", com a proposta de presunto com broa, cabrito assado no forno, pão de ló de Margaride, regados com vinho verde.

Entre 15 e 18 de abril, a Praça Dr. Machado de Matos acolhe o "Páscoa na Praça", com ateliers, oficinas de expressão plástica, dinâmicas de grupo e atividades de entretenimento diversas, além de teatro, concertos e cinema para toda a família.