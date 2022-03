Casa cheia de entulho atormenta vizinhos em Gondomar

Lara Torrado Hoje às 18:59 Facebook

A acumulação de entulho numa casa na Rua de Tânger, em Rio Tinto, Gondomar, atormenta os vizinhos, que temem pela saúde pública e pela segurança da zona. A situação, segundo dizem, arrasta-se há pelo menos dois anos, mas tarda a ser resolvida definitivamente. Já houve uma limpeza, por parte dos serviços da Câmara e da Junta de Freguesia, mas o entulho voltou a acumular-se.

A casa é habitada, mas o JN não conseguiu falar com o morador. Os vizinhos, que falam sob anonimato, descrevem uma situação insustentável e que o próprio morador vive sem as mínimas condições: "Faz as suas necessidades em garrafões, guardando-os nas traseiras da habitação".

Da rua é visível o amontoado de lixo no interior da casa. No pátio, no jardim e no anexo o cenário é degradante. Há todo o tipo de detritos, móveis, eletrodomésticos, brinquedos. Não há um espaço livre e veem-se ratos no meio do lixo. O carro estacionado à porta também está cheio de detritos, incluindo comida estragada.