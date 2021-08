Movimento alerta para "falta de qualidade da água" nas praias do Douro

Marisa Silva Hoje às 19:05 Facebook

Um grupo de cidadãos está a percorrer as praias fluviais do Douro para alertar os banhistas para o facto de a qualidade da água não ser balnear e que, por isso, ir a banhos é desaconselhado. As ações de sensibilização começaram há duas semanas, no Areinho de Oliveira do Douro e no Areinho de Avintes, em Gaia. Ontem, foi a vez da praia fluvial de Zebreiros, em Gondomar.

"É pertinente alertar para este problema da falta de qualidade da água do estuário do Douro que leva a que a Agência Portuguesa do Ambiente não classifique estes areais como zonas balneares", disse Paulo Silva, membro do #MovRioDouro, frisando que a única exceção no Douro é a praia da Lomba, em Gondomar.

"Queremos divulgar o problema e que o poder político, aos mais diversos níveis, assuma isto como um problema, de modo a garantir que todos os anos caminhamos para uma recuperação da qualidade do estuário", explicou Paulo Silva.

À entrada da praia fluvial de Zebreiros, a sinalização é clara: ir banhos é desaconselhado. No entanto, este sábado, muitos aproveitaram para dar um mergulho. Deitado no areal, João Figueiredo não estranhou quando o movimento lhe deu um panfleto a dar conta de que a água "não está identificada como balnear".

"Esta praia não tem as bandeiras que nos indicam como sendo uma zona balnear. Quando vou à água é uma coisa muito rápida, mas nunca tive sintomas que me indicassem que fiz alguma reação", disse.

Para a família de Vera Sousa foi a primeira vez na praia. "Como vimos nadador-salvador e não vimos bandeira vermelha, pensámos que [a indicação sobre banhos desaconselhados] fosse por causa do rio. Que a água era de má qualidade, não sabia", disse.

Criado este ano, o movimento tem como metas "a valorização da bacia hidrográfica do Douro", alertando para a necessidade de recuperação das suas margens e para remoção de "barreiras obsoletas no rio".