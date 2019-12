Três homens resgatados após tentarem atravessar rio com jipe

M.N. Hoje às 17:53, atualizado às 19:58 Facebook

Três homens, na casa dos 30 anos, foram nesta tarde de sábado resgatados do rio Ferreira, no lugar do Ramalho, em S. Pedro da Cova, Gondomar.

Um quarto elemento já estava junto à berma e acabou por sair pelo próprio pé.

O resgate foi feito pelos Bombeiros Voluntários de S. Pedro da Cova.

O acidente aconteceu pouco depois das 15.15 horas, quando os quatro homens tentavam atravessar o curso de água de jipe.

Uma moradora da zona avistou o jipe a entrar por uma zona de mato e acabou por chamar as autoridades quando se apercebeu que o grupo estava em risco.

Os quatros homens acabaram por sair da viatura por uma das janelas. Dois tiveram mesmo de serem transportados ao Hospital de Santo António, no Porto, enquanto os outros dois recusaram ir.

No local, estiveram um total de 21 homens auxiliados por 11 viaturas, dos Bombeiros Voluntários, INEM e GNR.