Greve em empresa da Maia por aumentos salariais

Bruna Silva Hoje às 16:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Trabalhadores da Fico Cables, na Maia, concentraram-se em frente à fábrica, nesta sexta-feira, para exigir o aumento dos salários, designadamente a revisão das atualizações feitas em janeiro. O objetivo é repor o poder de compra, face à subida dos preços. Nesse sentido, defendem que ninguém deve ter aumentos inferiores a 100 euros.

Nesta sexta-feira, cumpriu-se mais um dia de greves de duas horas por turno, perante a falta de resposta da administração às reivindicações apresentadas. O JN contactou a empresa, mas ninguém se mostrou disponível para falar.

Num comunicado distribuído aos jornalistas, os operários também exigem a atualização do subsídio de alimentação, a redução do horário de trabalho, a implementação de uma pausa adicional de 10 minutos, a eliminação de todas as formas de discriminação, a atribuição do dia de aniversário a todos e o fim da avaliação de desempenho, que resulta "em aumentos salariais de uma forma injusta".

PUB

Filipe Pereira, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Norte (SITE Norte) , explica que o ordenado da maior parte dos funcionários "ronda o salário mínimo nacional" e que os aumentos na ordem dos 40 euros, face à subida do custo de vida, "são insuficientes".

O sindicalista refere que a "administração tem dito que está disponível para reunir, mas que não reverte a sua posição". E acrescenta que a empresa justifica-se com o facto do mercado automóvel estar inconstante, não conseguindo, por isso, ir além das atualizações salariais já efetuadas.

Paula Gonçalves, também dirigente sindical da SITE NORTE, trabalha na fábrica há 20 anos e recebia o ordenado mínimo, tendo sido aumentada 30 euros. "Eles têm aqui carros topo de gama, para eles há milhões e para nós apenas tostões", criticou. A operária disse ainda que o atual administrador retirou o dia de aniversário a todos os trabalhadores sem avisar.

Margarida Faustino, de 47 anos, sublinha que há colegas que não aderem às greves com receio de retaliações.