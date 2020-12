Decisão da Galp é "uma bomba" que deixa a economia local em risco

Adriana Castro Hoje às 15:50 Facebook

Uma "péssima notícia numa época de Natal", cujas consequências serão "catastróficas" para a economia local é como a oposição da Câmara de Matosinhos reage ao anúncio feito esta segunda-feira de manha pela Galp, que dá nota do encerramento definitivo das operações de refinação da Petrogal, em Leça da Palmeira, Matosinhos.

António Parada, do movimento independente "António Parada, sim!", afirma ter começado a levantar questões sobre o futuro da Petrogal desde a desativação da monobóia ao largo de Matosinhos que permitia aos navios de grande envergadura fazerem descargas de crude para abastecer a refinaria ao longo do ano, mesmo em condições de mar adversas. A empresa garantiu que a suspensão era temporária.

"Não achámos normal desativar a monobóia [que aconteceu na semana passada] e pedimos esclarecimentos à Câmara, que ia reunir com a administração da empresa esta semana", revela o vereador da Oposição, realçando a "extrema preocupação" no que toca à situação dos mais de mil trabalhadores em causa e também com "os problemas graves que isto poderá trazer para o concelho".

"É um fator gravíssimo para os cafés e restaurantes, entre outros serviços e comércio que serviam aquela estrutura", observa António Parada.

Também o independente Narciso Miranda considera a notícia "perturbadora", que terá consequências "catastróficas" no emprego direto e indireto gerado pela Petrogal. "Matosinhos não pode caminhar no sentido de se transformar um centro logísitco", refere, salientando a "perda de instrumentos ao nível da produção de riqueza" do concelho.

Da CDU, José Pedro Rodrigues realça a "preocupação" que tem vindo a ser demonstrada pelo partido nos últimos meses, a par do anúncio da reestruturação da empresa e do "abrandamento de produção". "Esta decisão, profundamente negativa para Matosinhos, veio confirmar as piores expectativas. É uma machadada muito grande na afirmação económica deste país", considera o vereador da Proteção Civil, Transportes e Mobilidade.

Está marcada para amanhã uma reunião extraordinária do Executivo, onde a CDU "vai propor que, na próxima reunião, esteja também presente a administração da Galp para prestar esclarecimentos sobre a sua decisão". O vereador critica o facto de "o desenvolvimento industrial do país estar cada vez mais inclinado para sul" e considera que "os impactos desta perda devem ser discutidos olhos nos olhos".

Travar a especulação

No que toca ao destino dos terrenos em questão, com uma área de cerca de 290 hectares, Narciso Miranda levanta algumas preocupações e considera ser preciso "definir regras rigorosas para travar qualquer processo especulativo". A decisão, que enviolve uma zona em frente ao mar, e "muito apetecível", concorda António Parada, "é preciso perceber o que leva a Galp a tomar esta medida".

"Será a descarbonização? Ou a potencialidade daquele terreno?", questiona o independente.

José Pedro Rodrigues também garante que a CDU "sabe bem dos apetites imobiliários que durante décadas ansiaram pelo fim da refinaria em Leça". O vereador garante, por isso, que nunca apoiará "nenhuma alteração do uso dos terrenos que permita outra coisa que não atividade económica".

Esta manhã, a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, afirmou não saber qual o plano elaborado pela Galp mas que, de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) aqueles terrenos estão classificados para uso industrial.

A par da localização dos terrenos, António Parada também coloca em cima da mesa a dúvida do abastecimento do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia. Atualmente, a Petrogal consegue abastecer diretamente os aviões que param no "Sá Carneiro" através de um "pipeline". Com o encerramento das operações de refinação, António Parada teme que o processo terá de passar a ser feito com recurso a autotanques, receando que esta solução "seja mais poluente ainda" do que a atividade atual da refinaria.