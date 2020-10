Hospital de campanha do INEM montado no Padre Américo em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 22:01 Facebook

Um hospital de campanha está a ser instalado "no perímetro do Hospital de Penafiel", tal como anunciou, esta sexta-feira ao final da tarde, a ministra da Saúde, Marta Temido, devido à pressão exercida pela pandemia de covid-19 nos serviços de saúde da região Norte.

Hospital de campanha já está a ser instalado Foto: DR

O hospital de campanha do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) já está a ser montado no espaço exterior do Hospital Padre Américo e, segundo Marta Temido, surge na sequência da elevada pressão sentida pelos serviços hospitalares no Norte do país. Esta instalação mostra que há capacidade para dar outras respostas aos doentes, além das "cerca de 21 mil camas" que existem nos hospitais do país, das quais, mais de 17 mil em áreas médico-cirúrgicas, que podem ser usadas para combater a pandemia, segundo disse a ministra.

"Há uma pressão especial no Norte, daí que esteja a ser montado neste momento um hospital de campanha no perímetro do hospital de Penafiel, integrando o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa", afirmou a governante, na conferência de imprensa de atualização sobre a evolução da situação pandémica em Portugal.

A região Norte tem sofrido um aumento exponencial dos casos positivos de covid-19, tendência que se tem verificado na região do Vale do Sousa.