Quarentena para emigrantes que cheguem a Castelo de Paiva, Paredes e Penafiel

Emigrantes que regressem a Castelo de Paiva, Paredes e Penafiel vão ter de ficar em quarentena.

Depois de, na quarta-feira, a delegada de saúde coordenadora do agrupamento de centros de saúde Tâmega I - Baixo Tâmega, ter informado que os portugueses regressados do estrangeiro que vivam em Celorico de Basto, Baião, Marco de Canaveses, Amarante, Cinfães e Resende terão que ficar isolados durante 14 dias, a Autoridade de Saúde dos concelhos de Paredes, Penafiel e Castelo de Paiva, determinou medida idêntica.

Num documento divulgado pela Câmara de Paredes, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega II - Vale do Sousa Sul, Fátima Marques, apela aos emigrantes destes concelhos que fiquem em casa devido ao "Estado de Emergência que Portugal vive".

"Todos os emigrantes que regressem do estrangeiro (áreas de risco) devem manter-se em isolamento social, por um período de 14 dias: não podem sair de casa, visitar familiares (cuidado com os mais idosos) e receber visitas", refere. O apelo é para que sejam seguidas as regras já divulgadas pelo Governo. O comunicado lembra ainda que "todos os cidadãos em isolamento profilático estão expressamente proibidos de sair de casa".

Quem tiver sintomas, como febre, tosse ou dificuldades de respirar, deve contactar a Linha SNS 24.