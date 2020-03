Quarentena obrigatória para quem entra no Baixo Tâmega

JN Hoje às 21:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Os portugueses regressados do estrangeiro e que vivam em Celorico de Basto, Baião, Marco de Canaveses, Amarante, Cinfães e Resende terão que ficar isolados durante 14 dias.

A decisão foi tomada pela delegada de saúde coordenadora do agrupamento de centros de saúde Tâmega I - Baixo Tâmega, Ana Júlia Gouveia Vieira de Sousa. Num comunicado assinado esta quarta-feira, Ana Júlia Sousa assume-se como Autoridade de Saúde e escreve: "Determino que todos os cidadãos que regressam do estrangeiro permaneçam em tratamento profilático pelo período de catorze dias a contar do dia da chegada".

O documento foi enviado aos municípios para "divulgação imediata", confirmou ao JN Joaquim Mota e Silva, presidente da Câmara de Celorico de Basto. O comunicado está publicado no Facebook da autarquia.

Comunicado publicado na página do Facebook da Câmara de Celorico de Basto Foto: DR

Numa segunda página do comunicado, a autoridade saúde especifica alguns países de origem - Espanha, França, Suíça - ou "outro país com transmissão comunitária do coronavírus". Aos portugueses regressados de alguma destas regiões, Ana Júlia Sousa apela a que se mantenham em "restrição social", vigiem sintomas como tosse ou febre e, se necessário, telefonem para o centro de saúde.

A delegada de saúde justifica a decisão com a "atual situação epidemiológica da infeção por COVID-19", que exige urgência na tomada de "medidas para contenção máxima de possível risco de contágio".

A possibilidade de impor o isolamento social a quem aterra num aeroporto ou de criar mecanismos para medir a temperatura a quem chega foi admita por Graça Freitas, numa conferência de imprensa no final da manhã desta quarta-feira.

Medidas mais concretas deverão ser anunciadas amanhã, dia 19 de março, na sequência do estado de emergência decretado pelo presidente da República.