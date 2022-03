Feira de Emprego da FEP supera expectativas

Lara Torrado Hoje às 19:01 Facebook

Depois da modelo virtual por causa da pandemia, a Feira de Emprego da Faculdade de Economia voltou ao sistema presencial e superou as expectativas. Durante dois dias, recebeu cerca de oito mil estudantes e foram preenchidas mais de 500 vagas de estágio e emprego disponibilizadas pelas dezenas de empresas presentes.

Corredores cheios de estudantes e dezenas de bancas de empresas com oportunidades de emprego e de estágio. A 22.ª edição da Feira de Emprego da Faculdade de Economia do Porto (FEP), que terminou ontem, superou as expectativas. Durante os dois dias da iniciativa, assaram cerca de oito mil estudantes. E conseguiram-se preencher mais 500 vagas disponíveis para estágio e emprego.

"Houve bastante adesão, temos recebido um feedback muito positivo por parte das empresas e dos alunos", diz Gonçalo Sousa, da organização. "Todos os anos costuma correr bem, mas ficamos surpreendidos pela positiva com o grande nível de adesão desta edição", acrescenta Marta Vigário, também da equipa que promoveu a Feira de Emprego.