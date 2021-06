Manuel Pizarro é de novo solução para o Porto

Carla Soares Hoje às 07:54 Facebook

Líder distrital apontado como candidato após nega de Pinheiro. Eduardo Vítor Rodrigues diz que vereador é escolha "natural" e ataca quem "minou" Costa.

Forçados a encontrar rapidamente um candidato para o Porto, após a recusa de Eduardo Pinheiro que foi escolhido por António Costa, os socialistas viram-se para Manuel Pizarro, que fazia parte do elenco de candidatáveis. Eduardo Vítor Rodrigues, "vice" da Distrital e membro do Secretariado Nacional, garante, ao JN, que Pizarro é "a solução natural e óbvia" para o Porto e que "estão reunidas as condições" para avançar. Condena quem "minou António Costa" ao atacar Pinheiro, num recado aos "agentes locais". Para além de uma contestação concelhia, correram críticas à sua mulher no WhatsApp.

Após o recuo do secretário de Estado da Mobilidade, a direção nacional não adianta nomes e fonte da Distrital, liderada pelo vereador e eurodeputado Manuel Pizarro, disse estarem "em curso contactos e reuniões para se apresentar um candidato nos próximos dias".