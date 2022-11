Maratona solidária de cycling para ajudar Clarinha

Daniela Correia Hoje às 12:49 Facebook

O Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim acolhe, no dia 20 de novembro, entre as 9.30 e as 13 horas, uma maratona solidária de cycling com o objetivo de angariar fundos para ajudar Clarinha, uma menina de seis anos com paralisia cerebral e epilepsia e que, por isso, tem dificuldades em andar e sentar-se sozinha.

A iniciativa conta com mais de cem bicicletas disponíveis por hora, que não podem ficar vazias nem paradas durante mais de cinco minutos.

As inscrições para o evento podem ser feitas nas receções das seguintes entidades: Varzim Lazer, Mapadi, B Active, NFGYM, Norte Fit e Sport Spirit.

Quem quiser contribuir para esta causa, sem ter que andar de bicicleta, pode fazê-lo adquirindo a pulseira da maratona.

A história de Clarinha e todas as informações sobre iniciativas para ajudar estão disponíveis na página de facebook "Juntos Vamos Vencer pela Clarinha".