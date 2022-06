Mulher morreu afogada no mar da Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 14:02, atualizado às 15:16 Facebook

Uma mulher, com cerca de 50 anos, morreu no mar na Póvoa de Varzim, ao início desta tarde de sexta-feira. A mulher, vizinha em Braga do homem aparentando a mesma idade, e uma jovem de 13 anos, foram levados pela corrente quando estava hasteada a bandeira vermelha.

O nadador-salvador ainda conseguiu retirar a jovem e o homem da água, mas a mulher foi levada pelas ondas.

A mulher desapareceu no mar na praia da Lagoa. O corpo seria encontrado entretanto na praia da Salgueira, a sul do local do desaparecimento.

As buscas incluíram uma lancha salva-vidas e uma mota de água do Instituto de Socorros a Náufragos da Póvoa de Varzim.

As época balnear abriu esta sexta-feira nas praias do norte, sem estarem reunidas as condições de segurança para os banhistas em todas, admitiu o comandante da Capitania do Douro e Leixões, Silva Rocha. O comandante foi ainda mais duro nas críticas, admitindo que o dispositivo das praias "não está completo e há praias sem qualquer vigilância".