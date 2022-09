Teve aneurisma nos EUA e não pode pagar tratamento

Luís Cardoso viajava pela América e adoeceu em Nova Iorque. Precisa de 150 mil euros.

Deveriam ser as férias de sonho de Luís Miguel Cardoso, com passagem por vários países, mas a reta final da viagem transformou-se num pesadelo: fortes dores de cabeça e indisposição que foram desvalorizadas numa primeira fase acabariam por resultar num aneurisma cerebral.

Ao chegar a Nova Iorque, os sintomas agudizaram-se e o homem, que tem 53 anos e reside em Santo Tirso, teve de ser operado de urgência num hospital local, onde esteve internado entre o final de agosto e a passada quinta-feira, com as despesas a ascenderem a cerca de 150 mil euros. Sem meios para fazer face à elevada quantia, a família está a pedir ajuda.

Adoeceu dois dias antes

"O meu irmão tinha voo de regresso a Portugal a 31 de agosto, mas no dia 29 teve o aneurisma. Quando estava na Guatemala, andava com dores de cabeça muito fortes, e a vomitar. Foi ao médico, e disseram-lhe que era enxaqueca. Entretanto, melhorou, mas quando chegou a Nova Iorque sentiu dores fulminantes, e foi logo para o hospital, onde fizeram uma TAC e viram que tinha um coágulo na cabeça. Foi logo transferido para o hospital central, onde fizeram uma cirurgia. Voltou a ter outro episódio e tiveram de fazer uma cirurgia mais invasiva", explicou, ao JN a irmã, Sandra Cardoso, referindo que o custo dos tratamentos "já vai em 150 mil dólares, e a cobertura do seguro dele é de 30 mil euros".

Para poder fazer face à despesa avultada, a família lançou uma campanha solidária, através da página de Facebook "Vamos ajudar o Luís Miguel", onde apela à ajuda de todos.



Muito bem tratado

"A filha da namorada do meu irmão mandou um email para a embaixada portuguesa nos Estados Unidos", mas a resposta terá sido negativa, conta Sandra Cardoso, referindo que o irmão "foi impecavelmente tratado e bem assistido, independentemente de ter seguro ou não".

Em Santo Tirso, gerou-se uma onda de solidariedade, e o caso de Luís Miguel Cardoso, que foi professor de Educação Física em Joane, Famalicão, e trabalha na Associação de Voleibol do Porto, tem sido muito partilhada nas redes sociais.

Os donativos podem ser feitos para a conta com o IBANPT50003507320005378990092.