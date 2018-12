O que se sabe sobre os ocupantes do helicóptero desaparecido em Valongo

João Paulo Costa Ontem às 23:07 Facebook

Twitter

Partilhar

São quatro os ocupantes que seguiam a bordo do helicóptero desaparecido este sábado à noite em Valongo, no distrito do Porto.

A aeronave de emergência médica - um Agusta A109S, operado pela empresa Babcock - era pilotada pelo comandante João Lima, que terá cerca de 50 anos e é considerado um dos mais experientes pilotos ao serviço do Instituto Nacional de Emergência Médica. A seu lado, seguia o copiloto Luís Rosindo.

Seguia também a bordo do helicóptero uma equipa médica, composta por um médico e uma enfermeira. O médico foi identificado como Luís Vega, de cerca de 50 anos, casado e de nacionalidade espanhola. Trabalha para o Hospital de Santa Maria da Feira há quase duas décadas, e também tem grande experiência nas equipas de emergência do INEM.

A enfermeira chama-se Daniela Silva, terá cerca de 30 anos, mora na zona do Porto e pertence aos quatros do INEM.