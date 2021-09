Incêndio mata duas vacas e destrói parte de vacaria em Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Um violento incêndio destruiu, na tarde desta segunda-feira, parte de uma vacaria em Outeiro Maior, Vila do Conde. As chamas mataram duas vacas e feriram outras 40, numa exploração que tem 170 animais.

"À nossa chegada, o incêndio tinha já dimensões consideráveis", explicou o comandante dos Bombeiros de Vila do Conde, Carlos Gomes. As grandes quantidades de palha contribuíram para a rápida propagação das chamas.

O alerta foi dado às 14.13 horas. A corporação, continuou a contar o comandante, seguiu para o local com sete viaturas e 15 homens, um dispositivo "musculado", destinado a controlar rapidamente as chamas e evitar a propagação às habitações vizinhas, entre as quais a dos proprietários da vacaria.

Duas vacas acabaram por morrer no incêndio. Outras 40 ficaram feridas.

Para o local foram os técnicos da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), que irão decidir se há animais que, dada a gravidade dos ferimentos, terão que ser abatidos.

O fogo acabou controlado ao fim de uma hora. Parte da vacaria ficou destruída, mas as chamas não chegaram à sala de ordenha, uma das zonas onde há mais maquinaria e que, a ser atingida, representaria um prejuízo de largas dezenas de milhares de euros.

A Polícia Judiciária foi também para o local, mas, ao que o JN conseguiu apurar, não haverá indícios de crime.