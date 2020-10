Menina de quatro anos morre depois de cair de segundo andar em Gaia

Ana Sofia Rocha Hoje às 18:12 Facebook

Uma criança com cerca de quatro anos morreu, na passada quinta-feira, após cair da janela de casa, em Laborim, Gaia.

Segundo apurou o JN no local, a menina estaria sozinha em casa no momento do acidente, que ocorreu por volta das 22 horas.

Quando deram conta do acidente, no meio da aflição, os pais pegaram na criança e levaram-na diretamente para o hospital de Gaia que fica a cerca de dois minutos de carro.

Nenhum meio de socorro foi chamado ao local e apenas a PSP esteve presente no dia seguinte para apurar as circunstâncias da queda.