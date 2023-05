Estudo aprova terminal para navios-hotel em Gaia contestado por moradores

O estudo de impacte ambiental do terminal de navios-hotel a construir no Cais do Cavaco, em Gaia, considera que o balanço é "claramente favorável aos impactos positivos". O equipamento é contestado pelos moradores de um empreendimento de habitação, que vão ficar com as vistas para o rio obstruídas. O empreendimento inclui um edifício com dois pisos e um núcleo de recreio náutico com 55 postos de amarração para embarcações entre 6 e 15 metros.

Os moradores contestam a obra anunciada pela APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo e que terá a assinatura de Álvaro Siza. Quem mora no Destilaria Residence, com cerca de 30 apartamentos, está contra a criação de um "muro" de navios que vai roubar as vistas desafogadas para o Douro.