Gaia estreia sábado piscina de água aquecida no meio da praia

A partir deste sábado, Gaia passa a ter uma piscina aquecida no meio da praia. A Autarquia diz que é a primeira do género no país. Está localizada em Canide Norte, Canidelo, e a procura promete ser elevada, atendendo à expectativa que rodeia a estreia do novo equipamento. O espaço é de utilização gratuita e o tanque de água salgada tem um metro de profundidade.

A abertura está marcada para as 9.30 horas e se o tempo ajudar são esperadas filas. Esta sexta-feira, dia dos últimos retoques, toda a gente perguntava sobre o funcionamento e a data da abertura, com promessas de comparecer no sábado.

Além de ser novidade, será de utilização gratuita, o que contribui para o grande interesse despertado. A entrada será por ordem de chegada e cada utente poderá usufruir de um tempo de permanência de 30 minutos.

A água é salgada e o aquecimento é conseguido mediante a utilização de painéis solares. Passível de ser utilizada por veraneantes de todas as idades, a piscina fará as delícias dos mais novos e augura ser um divertimento para as famílias, pois a profundidade máxima do tanque é de um metro. A climatização vai oscilar entre 28 e 29 graus.

A par da temperatura, outros requintes estão acautelados. Foram montadas barracas de apoio e será erguida uma barreira para proteger do vento. A lotação máxima é de 50 pessoas. Na lista das proibições consta o uso de boias (exceto braçadeiras e boias de bebé), bolas e raquetas.

A água vem do mar, é aquecida por painéis solares (energia renovável) e terá monitorização permanente. É, por isso, 100% sustentável.

Vai funcionar durante todo o dia, entre as 9.30 horas e as 19.30 horas. Situada entre os bares Grão de Areia e Ar do Mar, é de fácil acesso.