Lar de Gaia que esperava testes há uma semana tem 51 infetados

Câmara acusa autoridades locais de Saúde de nada fazerem após deteção de seis casos positivos no dia 9.

O Lar de Santa Isabel, em Mafamude, Gaia, tem mais 51 infetados com Covid-19, dos quais 43 são utentes e oito funcionários. Os testes foram feitos no sábado por iniciativa da Câmara, depois de no dia 9 terem sido confirmados seis casos positivos e de ter passado mais de uma semana sem que as autoridades locais de Saúde agissem, denuncia o presidente da Autarquia.

Os resultados dos 126 testes validados foram comunicados, ao final do dia de domingo, a Eduardo Vítor Rodrigues e confirmam "o óbvio": 41% deram positivo.

O autarca acusa as autoridades de Saúde, nomeadamente o Agrupamento de Centros de Saúde de Gaia e a Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), de inércia e de não cumprirem o protocolo da Direção-Geral da Saúde que manda testar os lares sempre que há casos positivos. "Se não entrássemos lá ontem [sábado], entrava a agência funerária na próxima semana", diz Eduardo Vítor Rodrigues.

"Cansado de esperar", o autarca contratou 17 enfermeiros e mobilizou uma carrinha para rastrear todos os lares do concelho. Começou pelo maior, o Lar de Santa Isabel, onde era "fácil imaginar" que haveria infetados. E agora, após mais de uma semana sem testes, "quem será responsável se houver mortes?", pergunta.

Eleito pelo PS, Eduardo Vítor Rodrigues lamenta a falta de capacidade de intervenção das estruturas regionais e distritais da Saúde e da Segurança Social e que sejam as câmaras - as que podem - a arcar com a compra de testes e materiais de proteção. O JN tentou, sem sucesso, ouvir a ARSN.

68% dos testes em abril

Mesmo com "poucos testes", o concelho de Gaia mais do que duplicou o número de infetados nas últimas duas semanas, passando de 468 a 4 de abril para 1035 no dia 18.

Segundo o boletim epidemiológico de domingo, o número de infetados no país subiu 2,6% (20 206 casos) e registaram-se mais 28 mortos, num total de 714.

Na conferência de imprensa, a ministra da Saúde revelou que entre 1 de março e 17 de abril foram realizados 249 mil testes, uma média de 9800 por dia. A maior parte (68%) foi realizada em abril e a última quarta-feira foi o dia em que se testaram mais pessoas (13 300), disse Marta Temido. A governante realçou que Portugal "compara bem" internacionalmente em quantidade de testes por milhão de habitantes. Sobre os materiais para os diagnósticos, a ministra disse que, na última semana, foram entregues 900 mil kits de testes e 334 mil zaragatoas.