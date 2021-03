Nova ponte sobre o Douro poderá tornar-se realidade em breve

Adriana Castro Hoje às 20:23 Facebook

O projeto da ponte D. António Francisco dos Santos deverá avançar em breve. Falta apenas uma decisão sobre o modelo de lançamento do concurso público, que deverá ser decidido entre a Câmara de Gaia e a do Porto.

Falta "uma decisão final entre a Câmara do Porto e a de Gaia" para avançar com o projeto da ponte D. António Francisco dos Santos. Só ainda não foi tomada, explicou o autarca gaiense, Eduardo Vítor Rodrigues, por motivos de agenda. Em causa está o lançamento do concurso "em modelo conceção-construção". O objetivo é "garantir que quem ganha [o concurso público], assume o custo da obra", esclareceu, apostando no entendimento entre "o arquiteto e o construtor".

No que toca aos pareces necessários das entidades externas, o presidente da Câmara de Gaia assegura que estão todos reunidos e que são "positivos", incluindo o da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). "Resolvemos o problema do leito de cheia", clarifica.

"Do nosso lado, já fechamos as acessibilidades, temos tudo direitinho. Do lado do Porto também", reforçou o autarca gaiense.

"Agora há o problema do lançamento da obra e de modelo de concurso, que é uma coisa a fechar rapidamente com o Porto", afirmou Eduardo Vítor Rodrigues, revelando que todos os estudos de engenharia, geotécnica, e também no que toca aos pilares, estão feitos.

Segunda para o metro

No que toca à segunda travessia de metro entre Gaia e Porto, e que será implementada junto à Ponte da Arrábida, o concurso para essa obra não será lançado enquanto o Tribunal de Contas não emitir o visto prévio que permite avançar com a expansão do prolongamento da Linha Amarela até Vila d'Este.

"Imediatamente a seguir à emissão do visto, é lançado o concurso público para a conceção da nova ponte", afirmou.