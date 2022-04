Árbitro morre durante jogo de futebol no Cartaxo

Um árbitro de 58 anos morreu, na tarde deste sábado, quando estava a apitar um jogo de futebol da Liga INATEL em Pontével, no concelho do Cartaxo, confirmou ao JN o comandante dos Bombeiros Voluntários do Cartaxo

Segundo Vítor Rodrigues, comandante dos Voluntários do Cartaxo, o óbito terá ficado a dever-se a causas naturais. Quando chegaram ao Campo das Marotas, em Pontével, onde decorria o jogo entre a equipa local e o São Facundo, os bombeiros encontraram o árbitro caído no relvado, em paragem cardiorrespiratória.

"Iniciámos as manobras de reanimação até à chegada da VMER do Hospital de Santarém, cuja equipa médica posteriormente confirmou o óbito", contou ao JN o comandante da corporação do Cartaxo.

O óbito ocorreu pouco depois das 17 horas, quando estaria a começar a segunda parte.

Devido ao incidente, a partida foi interrompida e a sua conclusão adiada.